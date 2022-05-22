حسن شاكوش يشارك متابعيه بـ فيديو له من حفله بالسعودية..شاهد

نشر الفنان حسن شاكوش فيديو له من حفله بالسعودية عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلق شاكوش قائلا “ بسكوتايه مقرمشه ❤️🇸🇦 جدة ”.

ويذكر ان أكد سعد متولى مستشار نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب هانى شاكر لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن بشأن أزمة حسن شاكوش، بعد الالتماس الذى تقدمه به مؤدى المهرجانات.

وقال سعد متولى فى تصريح لـ “صدى البلد”: لم يبت المجلس حتى الآن فى هذا الأمر ومازال قيد المناقشة ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الفترة المقبلة سواء بقبول الالتماس أو عدمه.

وأثيرت حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد فترة من الوقف، وكشف سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- حقيقة نية النقابة حول اتخاذ هذا القرار.

ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي آخر تطورات أزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.