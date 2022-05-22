فوز محمد النعاس بجائزة البوكر عن رواية خبز على طاولة الخال ميلاد

فاز الكاتب محمد النعّاس بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2022، عن روايته "خبز على طاولة الخال ميلاد".

وتتنافس على هذه الجائزة 6 روايات، وهي "ماكيت القاهرة" للكاتب طارق إمام، و"دلشاد - سيرة الجوع والشبع" للكاتبة بشرى خلفان، و"يوميات روز" للكاتبة ريم الكمالي، و"الخط الأبيض من الليل" للكاتب خالد النصرالله، و"خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب محمد النعّاس، و"أسير البرتغاليين" للكاتب محسن الوكيلي.،

