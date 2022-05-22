بفستان لامع.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في مهرجان كان

خطفت النجمة ياسمين صبري، انظار متابعيها عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان كان السينمائي، الذي يستمر إلى 28 مايو الجارى.

وأطلت ياسمين صبري بفستان طويل لامع مكشوف الكتفين تاركة شعرها منسدلا على كتفها، مع مكياج رقيق يناسب الإطلالة.

وتعود النجمة ياسمين صبري إلى الحياة الفنية من جديد في عام 2022، وذلك بعد غيابها على مدار العامين الماضيين، حيث تعود إلى الدراما من خلال مسلسل جديد بعنوان "الشادر" مكون من 15 حلقة، ومقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، لتسجل عودتها بعد غياب عامين حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020.

مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقى ووفاء عامر، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين الذين يتوافدون على الشادر.

وتبدأ ياسمين صبري تصوير فيلم "صقر المحروسة" مع أحمد عز مطلع شهر يوليو المقبل.

وتلعب ياسمين صبري دور البطولة النسائية أمام أحمد عز في فيلم صقر المحروسة الذي ينتمي للأعمال التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ويجسد أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامى، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممى معارك عالميين .

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