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رئيس التحرير
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تعليم

طالب مصري يفوز بالمركز الرابع عالميا ويبتكر مادة تطهر المياه من التلوث

آدم أحمد الفائز بالمركز
آدم أحمد الفائز بالمركز الرابع فى معرض أيسف العالمي

حصل الطالبان آدم أحمد وعبدالله العفيفي، من مدرسة STEM بمحافظة الإسماعيلية، على المركز الرابع على مستوى العالم فى مجال Environmental Engineering، ضمن فعاليات معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF، والذي أقيم  بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، الذى أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة، أكبر مسابقة للعلومِ في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فهو معرض دولي للعلوم والهندسة يلتقي فيه الباحثون من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، قادمين من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قبل المعرض المحلي المقام في دولتهم.

وقال آدم أحمد، إن مشروعه مختص فى مجال الهندسة البيئية فهو عبارة عن مادة كميائية وجهاز يقوم على تحسين جودة إنتاج الأوراق والتخلص من المياه المسموة التى يخلفها عملية صناعة الورق، موضحآ أن صناعة الورق فى مصر تتم عن طريق .

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وشرح آدم أحمد لـ “صدى البلد” مراحل تنصيع الورق، قائلا إن الورق يتم تصنيعه من الخشب فالمادة الخام المستخدمة للصناعة يكون مصدرها الرئيسي الخشب، وان إثناء عملية معالجة الخشب ومراحل التصنيع لإنتاج الورق يتم إخراج مياه ملوثة ناتجة من الصناعة، وأن تلك المياه تتسب فى حالات وفاة كثيرة للحيوانات والطيور، وأن هناك بعض المصانع التى تلقي هذه المياه فى إماكن غير المخصص لها فتتسبب فى قتل الإنسان .

الطالبان آدم أحمد، وعبدالله العفيفي معرض أيسف 

وأشار إلى أن الهدف من مشروعه عندما بدأ العمل عليه هو إعادة تدورير للمياه وتقليل نسبة التلوث التى تحتويه بإضافة إلى جعلها قابلة للاستخدام أكثر من مرة واحدة، على عكس الذى يحدث الآن حيث تستخدم المياه لمرة واحدة فقط، مؤكدا أن ابتكاره يزيد من الانتاج ويعمل على تقليل التكاليف .

وأوضح أنه استطعاع برفقة صديقه عبدالله العفيفي من إبتكار مادة جديدة من الكربون النشط قادر على إمتصاص الشواب بصورة أقوى وأحسن، وأن تلك المادة التى قمنا بإبتكارها تجعلنا قادرين على إستخلاص ضعف مادة كمية الشوائب التى كان يتم إستخلاصها فى السابق.

وأضاف آدم أحمد الفائز بالمركز الرابع فى معرض أيسف العالمي، أنهم قاموا أيضآ بإيجاد حل ميكانيكي لعملية لتقليل التلوث الناتج من عملية إنتاج الخشب عن طريق إضافة سينسور وحساسات ومواتير للمياه لتقيس نسبة التلوث فى المياه وعند درجة معينة من التلوث، فى ضخ المياه مرة أخرى لاستبدالها بالمياه الملوثة بصورة تلقائية اوتوماتيكيا، وأن ذلك السيستم يعمل على توفير الوقت وتوفير المياه وتقليل التكلفة الانتاجية.

واختتم: “استطاعنا بالجزاء الكميائى والجزاء الميكانيكى من إيجاد حلول ممتازة لتقليل تلوث المياه الناتجة من عملية صناعة الأوراق واستخدامها أكثرمن مرة وتقليل الوقت الناتج من العملية والصناعة”.

معرض أيسف آدم أحمد آدم أحمد الفائز بالمركز الرابع فى معرض أيسف العالمي معرض أيسف العالمي مدرسة STEM Jobs Education معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة أكبر مسابقة للعلوم في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي

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