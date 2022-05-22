موزعي السيارات: الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الأزمة في تواجد السيارة وليس سعرها

قال الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس الشعبة العامة لوكلاء و موزعي السيارات ؛ إن القرارات التي اتخذت غير مرضية للمستهلك أو للتجار بشكل كامل لكن المشكلة تكمن في تواجد العربيه أكثر من سعر العربية لأن كان من المستهدف الوصول ل 250,000 سياره وحاليا نسعى لوجود 150,000 فقط .

أضاف الدكتور نور الدين درويش خلال مداخله هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج مساء دي ام سي ؛ أنه كان من المستهدف عام 2010 الوصول ل 210 الف سيارة وفي عام 2020 كان مستهدف الوصول ل 700,000 سيارة وذلك هو الحد الطبيعي للمستهلك حسب التعداد السكاني في مصر عالميا أما في العام الماضي فوصلنا ل 200,000 سيارة.

أوضح نائب رئيس الشعبة العامة لوكلاء و موزعي السيارات ؛ أن سبب هذه الأزمة ثلاث عوامل أولا. الكورونا فهي أزمة عالمية وتأثرت بها المصانع ؛ ثانيا نقص الشرائح الإلكترونية ؛ وثالثا الحرب الاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا لأن أوكرانيا كانت تمد أوروبا بأكثر من 50% من مكونات السيارات .

أشار نور الدين درويش إلى أن مصاريف النقل والشحن ارتفعت بشكل كبير وخطوط الإمداد بشكل عام تأثرت عالميا تأثر سلبي بارتفاع الأسعار فأصبحت أصعب المشاكل هي تواجد المنتج وليس سعره ؛ مضيفا أن رئيس جهاز حماية المستهلك أتخذ قرارين أولهم أنه من قام بالحجز قبل 12 أبريل سيأخذ السيارات بالسعر الرسمي أما من قام بالحجز بعد 12 أبريل سيأخذ مبلغ الحجز كامل بفوائد 18% .