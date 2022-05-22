مايا مرسي: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أبرز متطلبات قانون الأحوال الشخصية

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس أفرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يومياً في مكتب شكاوى المرأة في المجلس سواء في العاصمة أو في المحافظات.



وأضافت مايا مرسي خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON": قلنا بلاش نحط قانون بل نحط محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الأحوال الشخصية".



وأوضحت مايا مرسي أنه في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة أي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية “إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”.. هذا هو القران الكريم وهي جل الفلسفة الشرعية للمحددات التي أعلنها المجلس، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بإحترام وبمودة.



https://youtube.com/watch?v=pQkF-MDJOUg&feature=share

