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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماري لويس : 2 مليار دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة

صدى البلد

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك جهود كبير من البنوك المصرية لفتح جميع الاعتمادات المالية لتسهيل التصدير .

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbc ، أن هيئة التنمية الصناعية كان بها إجراءات معطلة لإصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمنشآت ومصانع بتقف بشهور وتم عمل اجتماعات مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات وهناك جهد كبير يبذل في هذا الأمر. 

أوضحت أن الرسوم الصناعة زادت ٤% ودول منافسة كبيرة ليس لديها القدر من هذه الرسوم مثل دولة بنجلادش التي تصدر ب ٣٥ مليار دولار ومصر تصدر ب ٢ مليار دولار .


وكشفت ان القطن ليست من السلع الاستراتيجية التي وضعتها الدولة في خطتها الفترة القادمة.

https://fb.watch/daqijulku0/

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