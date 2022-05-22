في ببرنامج "علي مسئوليتي"| السيد البدوي يشيد بالحوار الوطني.. ويكشف تفاصيل لقائه بالسفيرة الأمريكية وقت حكم الإخوان

حل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، للحديث عن العديد من القضايا والملفات الهامة:

السيد البدوي: دعوة الحوار الوطني جاءت في توقيتها وميعادها المناسب

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، إن دعوة الحوار الوطني جاءت في توقيتها وميعادها المناسب.

السيد البدوي: العاصمة الإدارية تحولت من أرض رملية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن ن العاصمة الإدارية كانت لا تساوي شيء (170 ألف فدان) وتحولت لواحدة من أعظم دول العالم «ومكلّفتش الدولة مليم واحد».

السيد البدوي: الرئيس السيسي قادر على إحداث تحول ديمقراطي كبير في مصر

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه انسحب من المشهد الوفدي وليس المشهد السياسي؛ وذلك تعليقًا على غيابه خلال الفترة التي تلت تركه منصبه السياسي كرئيس لحزب الوفد.

السيد البدوي: الأحزاب تتصارع على اللا شيء وليس لمصلحة وطنية

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، أن الأحزاب السياسية الحالية تتصارع على اللا شئ؛ وليس من أجل مصلحة وطنية.

السيد البدوي: الحوار الوطني وثيقة سياسية قد تتحول لتعديلات دستورية.. فيديو

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن الحور الوطني يحتوي على العديد من المحاور منها الأحزاب كقناة رئيسية من قنوات المشاركة السياسية.

السيد البدوي: محمد مرسي عرض علي منصب نائب رئيس الجمهورية ورفضت

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن محمد مرسي عرض عليه منصب نائب رئيس الجمهورية فى عهد حكم الإخوان ولكنه رفض.

السيد البدوي: أوباما كان يدعم إقامة دولة للإخوان في مصر وشمال أفريقيا

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، كان يدعم إقامة دولة للإخوان في مصر وشمال أفريقيا.

تفاصيل لقاء الـ4 ساعات بين السيد البدوي والسفيرة الأمريكية خلال حكم الإخوان

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن توجه الأمريكان كان نحو الإخوان، مؤكدًا أنه التقى السفيرة الأمريكية آن باترسون قبل ثورة 30 يونيو بنحو شهرين، وأخبر اللواء العصار بأن باترسون ستلتقيه في منزله، وطالبه بإخبار اللواء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بهذا اللقاء.