عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ببرنامج "علي مسئوليتي"| السيد البدوي يشيد بالحوار الوطني.. ويكشف تفاصيل لقائه بالسفيرة الأمريكية وقت حكم الإخوان

صدى البلد

حل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، للحديث عن العديد من القضايا والملفات الهامة:

السيد البدوي: دعوة الحوار الوطني جاءت في توقيتها وميعادها المناسب
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، إن دعوة الحوار الوطني جاءت في توقيتها وميعادها المناسب.

السيد البدوي: العاصمة الإدارية تحولت من أرض رملية إلى إضافة حقيقية للاقتصاد
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن ن العاصمة الإدارية كانت لا تساوي شيء (170 ألف فدان) وتحولت لواحدة من أعظم دول العالم «ومكلّفتش الدولة مليم واحد».

السيد البدوي: الرئيس السيسي قادر على إحداث تحول ديمقراطي كبير في مصر
قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه انسحب من المشهد الوفدي وليس المشهد السياسي؛ وذلك تعليقًا على غيابه خلال الفترة التي تلت تركه منصبه السياسي كرئيس لحزب الوفد.

السيد البدوي: الأحزاب تتصارع على اللا شيء وليس لمصلحة وطنية
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، أن الأحزاب السياسية الحالية تتصارع على اللا شئ؛ وليس من أجل مصلحة وطنية.

السيد البدوي: الحوار الوطني وثيقة سياسية قد تتحول لتعديلات دستورية.. فيديو
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن الحور الوطني يحتوي على العديد من المحاور منها الأحزاب كقناة رئيسية من قنوات المشاركة السياسية.

السيد البدوي: محمد مرسي عرض علي منصب نائب رئيس الجمهورية ورفضت
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن محمد مرسي عرض عليه منصب نائب رئيس الجمهورية فى عهد حكم الإخوان ولكنه رفض.

السيد البدوي: أوباما كان يدعم إقامة دولة للإخوان في مصر وشمال أفريقيا
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، إن باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، كان يدعم إقامة دولة للإخوان في مصر وشمال أفريقيا.

تفاصيل لقاء الـ4 ساعات بين السيد البدوي والسفيرة الأمريكية خلال حكم الإخوان
قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن توجه الأمريكان كان نحو الإخوان، مؤكدًا أنه التقى السفيرة الأمريكية آن باترسون قبل ثورة 30 يونيو بنحو شهرين، وأخبر اللواء العصار بأن باترسون ستلتقيه في منزله، وطالبه بإخبار اللواء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بهذا اللقاء.

العاصمة الادارية الرئيس السيسي على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي السيد البدوي قناة صدي البلد حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

ترشيحاتنا

إيسترن كومباني: ندعم الأهلي ونلتزم بقرار رابطة الأندية.. فيديو

أخبار الفن.. حالة وفاة و3 زيجات جديدة.. مرض ابن فنان شهير

أخبار الرياضة.. مانشستر سيتي بطلاً للبريميرليج.. ومحمد صلاح يواصل اصطياد الجوائز الفردية

الخطيب رئيسا لبعثة النهائي الإفريقي.. قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم

استاذ اقتصاد: الدولة تتجه لتخفيف العبء عن التصنيع المحلي

الخطيب رئيسا للبعثة .. الأهلي يقرر دعم كل مشجع مسافر رحلة اليوم الواحد للمغرب بــ 3 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

الصور الأولى من حفل زفاف حودة بندق وشقيقة المغني إياد جيان.. شاهد

6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع فورا

أحمد الشامي يحتفل بمسلسل دايما عامر في ندوة بـ صدى البلد

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ