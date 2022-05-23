برلمانية تطالب بحل مشاكل المصدرين لزيادة نسب التصدير

قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تحتاج إلى مضاعفة حجم الصادرات وتقليل الواردات، حتى نستطيع تقليل الضغط على العملة المصرية، وبالتالي.

وأضافت النائبة ميرفت ألكسان، في تصريح خاص لـ "ًصدى البلد"، أنه يجب أن يتم السماع إلى المشاكل التي يعاني منها المصدرين، لإيجاد الحلول التي نستطيع من خلالها تجاوز الأزمة بل ومضاعفة الصادرات، مشيرةً إلى أن الدولة أخذت بعض الإجراءات التي من شأنها رفع معدلات التصدير خلال الفترة الماضية.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن من ضمن تلك الإجراءات ما أعلن عنه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة، وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع، وكذا آلية الشراء، ونظام السداد، وكذا إجراءات تيسير الحصول على التراخيص.

وكان طلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في مضاعفة الصادرات.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا، أمس، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية.

وقال “مدبولي” إنه على الرغم من حجم الضغوط والتحديات القائمة، إلا أننا كحكومة نرى أنها تعد فرصة لنا كي نعمل على الإسراع في بعض المسارات المهمة، وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصدير.

وأضاف: سبق أن اجتمعت معكم عدة مرات من أجل التوصل لحلول للتحديات التي قد تواجهكم، وبالفعل تم حل الكثير منها، واليوم نستأنف هذه الاجتماعات للاستماع إلى مقترحاتكم وحل أي مشكلة، والعمل على تيسير الإجراءات المختلفة في سبيل دفع هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن مصر قد حققت بالفعل نتائج جيدة خلال العام الماضي من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في مجال التصدير للخارج، إلا أننا نعمل من أجل تحقيق طفرات في الصادرات، ونأمل أن نتوصل إلى تحقيق مستهدفاتنا المنشودة.