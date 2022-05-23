الحبس والغرامة.. تفاصيل مشروع قانون منع التسول بمصر

قال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، قدمت مشروع قانون لمنع التسول وتأهيل للبترول والمتشرد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر ، أن ما استفزة هو صورة لاحد الساىحين كاتب على تيشرته " انا مفلس "والبحث اكتشف ان السائح أديب انطباع سيء بسبب معاملة أصحاب التكاسي والحناطير والبائعين .



واوضح أن الجمهورية الجديدة تحارب الفكرة وقانون التسول موجود في مصر منذ عام ١٩٣٣ وتم اهماله والتسول ليس كله لظروف وأصبح الان مهنه.



وذكر أنه يجب أن يكون هناك صندوق مكون من بعض الوزارات وله ميزانية وله مجلس إدارة هدفه عمل برامج لتأهيل المتسولين والمتشردين يتفق مع قدرتهم الصحية والعقليه لدمجهم مرة أخرى بالمجتمع .

وتابع أن من يمتحن التسول يجب أن يعاقب بالحبس والغرامة واذا عادة اليه مرة أخرى شدد في عقوبته.

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