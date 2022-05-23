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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرقة مسار إجباري تبدع في غناء "أنا هويت" للراحل سيد درويش .. فيديو

مسار إجباري
مسار إجباري

قدمت فرقة مسار إجباري أغنية "أنا هويت" للراحل سيد درويش بأداء حساس ومبهر وفريد من نوعه داخل استديو برنامج الحكاية.

وطرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا للفرقة خلال استضافته لها في برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، قائلا "ليه الفرقة مفيش منها كتير داخل مصر .. مع أن الفرق اللي زيها برا مصر كتير".

وجاوب هاني الدقاق أحد أعضاء فرقة مسار إجباري أن فكرة وجود ٥ أفراد أو أكثر يستمرون في العمل الفني سويا شئ ليس بسهل خاصة أن هناك مغريات كثيرة حدثت في الأيام الماضية في تطور العمل الفني.

https://youtu.be/TvrqvQZVlrg

سيد درويش عمرو أديب برنامج الحكاية مسار إجباري فرقة مسار اجبارى

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