محافظ دمياط تتابع رصف الشوارع بالإنترلوك ضمن تطوير المناطق غير المخططة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي يجرى في 7 مناطق بمدينة دمياط " المنطقة القديمة، الأعصر ، السيالة، شط الملح، المنيا ، غيط النصارى،والسنانية " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

حيث يجرى تنفيذ أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك للشوارع الداخلية بمنطقة غيط النصارى، والتى جاءت بعد صب الطبقة الخرسانية وتنفيذ العمليات الأولية، وكذلك الانتهاء من كافة عمليات مد وإحلال شبكات المرافق .

هذا وقد وجهت "المحافظ " تعليماتها إلى الجهات المُنفذة ،بالاسراع فى المعدلات التنفيذية بجميع المناطق المدرجة بالمشروع ، و تنفيذها طبقا للمواصفات والمعايير الفنية.

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