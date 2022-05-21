صحة دمياط: قافلة حياة كريمة الطبية تردد عليها 1300 مواطن

كشفت مديرية الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى إنطلقت أمس الجمعة ، واستمرت حتى اليوم، بقرية النوادرية بمركز فارسكور ، وذلك ضمن خطة شهر مايو لعام ٢٠٢٢..

حيث يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تتضمن كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة..

فيما وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة المُنفذة بالنوادرية، تردد عليها ١٣٠٢مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل ٢٦حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦حالات، هذا إلى جانب إجراء ٥٢٦ تحليل معملى و فحص ٢٣حالة بالأشعة و ١٩حالة أخرى بالسونار..