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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيفانكا ترامب تظهر من جديد على حدود أوكرانيا.. صورة

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو متطوعة لتقديم الطعام إلى اللاجئين الهاربين على الحدود الأوكرانية.

وانتشرت صورة لإيفانكا ترامب وهي تقدم الطعام إلى الهاربين جراء الحرب في أوكرانيا على الحدود مع بولندا.

وكشفت إحصائية جديدة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن عدد النازحين قسرا حول العالم بلغ أكثر من 100 مليون شخص.

فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب قريبًا في أزمة غذاء عالمية تستمر لسنوات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحرب أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض الدول قد تواجه مجاعات طويلة الأجل إذا لم يتم استعادة صادرات أوكرانيا إلى مستويات ما قبل الحرب.

أدى الصراع إلى قطع الإمدادات عن موانئ أوكرانيا ، التي كانت تصدر في السابق كميات هائلة من زيت الطهي وكذلك الحبوب مثل الذرة والقمح.

وأدى ذلك إلى انخفاض العرض العالمي وتسبب في ارتفاع أسعار البدائل. ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 30٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا للأمم المتحدة.

انطونيو جوتيريش الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب الامن الغذائي الأمم المتحدة دونالد ترامب

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