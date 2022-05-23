عليا الطلاق ما قولت للحكام اطردوه.. رد عصام عبدالفتاح على تصريحات عبدالحفيظ.. فيديو

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه لم يملى على الحكام أي توجيه بطرد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بالقد بالنادى الأهلى.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق: "عليا الطلاق بالتلاتة ما قلت للحكام لو سيد عبد الحفيظ قام من الدكة اطردوه".

وأضاف عبد الفتاح: "هل يمكن لأي إنسان أن يصدق أنني سأجبر حكم على أن يفعل شيئا خطئا" نحن نحاول أن نجتهد ونتطور الحكام وقد تم إعداد 15 حكمًا في 5 شهور فقط".

وتابع رئيس لجنة الحكام، إن مباراة القمة القادمة المقرر لها 19 يونيو المقبل ستدار بطاقم تحكيم أجنبى وفقا لطلب الإدارة الحمراء موضحا أنه خاطب الدوريات الخمسة الكبري كاشفا أن التحكيم الحلقة الأضعف في الرياضة المصرية ويتعرض لحملة انتقادات ممنهجة.

وأضاف عبد الفتاح: "لن أتكلم عن دعم التحكيم لأن معه ربنا وهناك أخطاء عادية وأخطاء كبيرة ف الدورى وهذا طبيعى وفييه ناس مش عايزة التحكيم المصري ينجح والتحكيم محتاج كتير لأن الحكام قعدوا 3 سنين معملوش محاضرات ولا معسكرات وده على مسئوليتي الشخصية وبقول للناس لو أنا سبب المشكلة مستعد أمشي".

واختتم رئيس لجنة الحكام: "كل ما الحكام هيتعرضوا لضغوط عمرنا ما هننجح وانتقادات التحكيم مفتعلة وبينى وبين ربنا تقييمى للحكام 8 / 10 وبنخاف ربنا وأنا فطرت 4 أيام بس مع ولا دى في رمضان عشان أطور منظومة التحكيم".