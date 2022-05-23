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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

 

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-5-2022، في مصر انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 23-5-2022

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.22جنيه للشراء و 18.33جنيه للبيع .

 

1000 جنيه انخفاض في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 23-5-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أ سعار مواد البناء من الحديد والأسمنت ، اليوم الاثنين 23 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية. 

 

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 23-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أ سعار البط اليوم. 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. 

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 -5 -2022

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022، 22 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

اسعار الدولار الحديد والأسمنت أسعار الذهب والدولار الذهب الدواجن نشرة خدمات صدى البلد

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