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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-5-2022، في مصر انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه  الإثنين 16 مايو .

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 1025 جنيها اليوم الاثنين 23-5-2022، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 :1095  جنيه الأسبوع الماضي، و 1200  جنيها الأسبوع قبل الماضي اي فقد مقارنة باليوم 175 جنيها ، فيما  سجل  سعر الذهب عيار 21 : 1160  جنيها الأسبوع الذي يسبقه.

الذهب 

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وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 275 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1025 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1171 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22 

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1074 جنيها

الذهب

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1025 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 879 جنيها

الذهب

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 36431 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 8200 جنيه

سعر كيلو الذهب 

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1,171,429 جنيها

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

ويحرص “صدى البلد” على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

 

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