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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

21 % نموا في صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة لـ استراليا

صدى البلد

ارتفعت صادرات الذهب المصري إلى استراليا لتحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 13.7% من الصادرات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 بقيمة بلغت 103 ملايين دولار في مقابل 85 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 21%.

 

واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء  والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انخفاض  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا بنسبة 88% لتبلغ 1.485 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار، وللبنان لنحو مليوني دولار في مقابل 5 ملايين دولار بتراجع 63%،  وللبحرين بنسبة 99% لتبلغ 60 ألف دولار بدلا من 10 ملايين دولار.

 

وزادت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى اسبانيا لنحو 822 ألف دولار بنهاية أغسطس الماضي في مقابل 3 آلاف دولار بنهاية أغسطس 2020، وإلى ألمانيا لنحو 621 مليون دولار في مقابل 43 ألف دولار بنمو 1337%

 وارتفعت الى إيطاليا لنحو 242 ألف دولار في مقابل 94 ألف دولار بنمو 156%،  ولبريطانيا لنحو 20 ألف دولار في مقابل ألف دولار.

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