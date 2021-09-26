عيار 21 يسجل 771 جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلاميتين “ لميس سلامة “ ، و” محمد جاد " ، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 26 -9-2021 فى مصر.

أسعار الذهب بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 661 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 771 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل881جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6168 جنيها.

و قال هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من الصعب التكهن بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن بورصة الذهب تتأثر بعدد من العوامل منها: حركة الدولار وقرارات المجلس الفيدرالي فضلا عن تصريحات قادة الدول الكبرى.