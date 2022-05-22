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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع من 3 لـ 5 في ختام تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال ختام  تعاملات اليوم الأحد 22 مايو   2022 على ارتفاعات المنتصف التى تراوحت مابين 3:5 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1171جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الأحد نحو 1074جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1025جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 879جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 683جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 586 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 8200جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو 1.171 الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1848دولار للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

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