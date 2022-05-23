الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 23-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 23-5-2022 :

الدواجن البيضاء : ، 32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 35 - 38 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بانخفاض عن الأيام الماضية حيث وصلت لـ 44 جنيها الأسبوع قبل الماضي .

الدواجن البلدى : بين 43- 47 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 43-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 90 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -60 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 8.5_8.85 جنيه

كتكوت ساسو : 5.75_6 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين 56-57 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 63-64 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.