مستوى التحكيم تراجع.. آراء الجماهير في أداء الأهلي بالدوري

استطاع الأهلي اقتناص ثلاثة نقاط في لقائه أمام إنبي ، حيث إن الأهلي لم يقبل بالهزيمة واستطاع قلب الموازين في آخر ٤ دقائق من الوقت بدل الضائع وأحرز هدفين لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف لإنبي

وشهدت المباراة العديد من علامات التعجب من الجماهير سواء بسبب مستوى الأهلي أو بسبب أداء الحكام

و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع أراء الجماهير حول اللقاء وجاءت بعض الآراء كالآتي

قال مصطفى: الأهلي انتصر بسبب علي معلول لكن الأداء ليس مبشرا و طاقم التحكيم كان أسوأ ما في المباراة.



بينما أضاف محمد " الأهلي حاليا مركز في أفريقيا والأداء هيتحسن لكن أداء الحكام كان سيئ سواء على الأهلي أو إنبي حيث إن الفريقين ظلموا.



وقالت جومانا " احنا ملعبناش كويس بس عرفنا نكسب وده الأهم.