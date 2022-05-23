كشف لغز العثور على ساق آدمية نهشها كلب في القنطرة بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز القنطرة غرب في الإسماعيلية في كشف لغز العثور علي جثة مقطعة لأشلاء وملقاة في إحدي المناطق الزراعية علي طريق الإسماعيلية بورسعيد.



وبحسب المعلومات الأولية فإن الجثة لسيدة في الثلاثينيات من العمر وكانت تتردد علي مركز القنطرة غرب خلال الفترة الماضية لشراء بعض الملابس والمستلزمات للاتجار بها.



وتعود الواقعة إلي قبل اسبوع تقريباً بعثور أحد كلاب الشوارع علي ساق بشرية قرب منطقة الإرسال في القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية ومحاولته الهرب بها في منطقة سكنية.

ولاحق مواطنون الكلب وتمكنوا من ضبط الساق وابلاغ قوات الشرطة التي وصلت لفحص الواقعة وتمشيط المنطقة بالكامل علي مدار يومين متتالين.

وبحسب الأهالي وشهود العيان في المنطقة نجحت قوات الشرطة في العثور علي يدين لنفس الجثمان في المنطقة خلال عملية البحث وهو ما أكد وجود شبه جنائية ومحاولة للتخلص من الجثمان.

التوصل إلي هوية الجثة

وأمر اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي والمقدم محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب لفك لغز الجريمة.

ونجح فريق المباحث علي مدار أسبوع من التوصل لهوية السيدة المجني عليها في الواقعة وبفحص شبكة علاقاتها توصلت إلي الشكوك في عدة متهمين إلي أن تم التوصل إلي المتهم الرئيسي.

وقالت المصادر الأمنية إنه تم خلال الساعات الماضية القبض علي المتهم فيما يجري ضباط البحث مناقشته خلال الساعات الحالية للتوصل إلي سبب ارتكابه للواقعة.