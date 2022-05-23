عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بطرق بأشمون وبركة السبع

أعمال التطوير بشوارع
أعمال التطوير بشوارع المنوفية


أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على متابعته المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل لتذليل كافة العقبات و تحسين مستويات الإنجاز بتلك المشروعات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى .
ومن هذا المنطلق ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن متابعته الميدانية لأعمال التطوير بالجزيرة الوسطى بمدخل قرية شما وذلك عقب الإنتهاء من أعمال رصف مدخل القرية بطول (1200) متر بداية من كوبرى الثمانية وحتى كوبرى النعناعية وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، كما تابع أعمال بربخة ترعة جانبية مجريا وذلك ضمن أعمال تطوير وتوسعة طريق 23 " ( أشمون / كفر السيد / سمادون )  استجابة لمطالب الأهالى بداية من القنطرة البيضاء بأشمون وحتى الطريق الإقليمي بطول 11 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، حيث جارى حاليا تطهير الترعة تمهيدا لوضع المواسير بها وتغطيتها بهدف توسعة الطريق ، فضلا عن متابعة أعمال تسوية وتمهيد طريق 21 " أشمون / سمادون "  وذلك بإستخدام تقنية الـ FDR )  ) تمهيدا للبدء في أعمال الرصف وذلك إستجابة لأهالى المركز ومن أجل تسهيل حركة المركبات والحركة المرورية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم  .


وفى بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال التطوير بمنطقة الكورنيش وازدواجية وذلك من خلال توسعة طريق الكورنيش وإنشاء جزيرة وسطى وتركيب الأعمدة الديكورية الحديثة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى ، فضلا عن تنفيذ مخطط مرورى بالمنطقة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين ، هذا وقد سبق ووجه محافظ المنوفية خلال جولات ميدانية سابقة لمركز ومدينة بركة السبع بوضع مخطط تفصيلى لتطوير ورفع كفاءة منطقة الكورنيش وإدراجها ضمن خطة الرصف وذلك ضمن خطة التطوير التى تشمل كافة أرجاء المحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .


كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع الجمهورية بطول (700) متر تنفيذ مديرية الطرق  بالمنوفية وذلك ضمن خطة الرصف للعام الحالي ، مشيراً بأن العمل جارى على قدم وساق في أعمال التطوير بشارع عبدة حمزة بطول (1100) متر تمهيدا للبدء في أعمال الرصف .
هذا وقد أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه تم الإنتهاء من رصف (31) شارع بنطاق المدينة بإجمالي تكلفة (50) مليون جنيه وهم ( مصرف كفر الباجور بطول 2780 م ، كمال الشاذلى بطول 360م ، أبو شوشة 200م ، محمد سعفان 170م ، خلف تحسين البيئة 210م ، طلعت عجور 250م، أحمد عرابى 190م، طعيمة 190م، امتداد فهمى أبو رزق 200م ، الخليفة المأمون بطول 300م ، وكذا شوارع حلمى الشبكة بطول 400م ، صلاح فياض بطول 120م ، أحمد المزين بطول 120م ، أبو عيسى بطول 260م ، مستشفى الحياة بطول 180م، أحمد ناشئ 220م ، خلف الساحة الشعبية بطول 200م ، شوارع الغفارة ومتفرعاتها بأطول 900 م ، ورضا والى بطول 450 م ، أبو مسلم بطول 190م، الشحات الجندى بطول 190 م ، عبد العاطى الفقى وعباس البرعى بإجمالى أطوال 380م ، شارع صابر مغيث بطول 190 م ، عبد المحسن وهبه 190م، عبد الحميد شلبى بطول 190 م ، وشارع العمارات السكنية بطول 250م ، المقابر 350م ، شارع هاشم عيد بطول 250م) .
كما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا على متابعته لأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع السادات تمهيدا لأعمال الرصف ، وأشار رئيس المدينة إلى أن هناك متابعة ميدانية لأعمال الرصف بنطاق المدينة للتأكد من الإلتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام .

المنوفية حياة كريمة محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية المشروعات الخدمية اعمال الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

سعر الدولار يرتفع 5 قروش في بعض البنوك.. تعرف عليها

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

30 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 مايو 2022

راجل ومراته رفعوها بـ ونش| سرقة سيارة بـ حيلة شيطانية في النزهة

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شيرين تحرر محضرا ضد طليقها حسام حبيب بعدم التعرض والفنان: مكنتش ناوي أذى

ترشيحاتنا

المالية: طرح أول سندات خضراء سيادية حكومية قبل نهاية العام المالي الحالي

شكري يستعرض الرؤية المصرية لمؤتمر المناخ المقبل برئاستنا |صور

أسعار اللحوم البلدي اليوم الاثنين 23 مايو 2022

جمع 17 مليون جنيه.. مستريح التسويق العقاري في قبضة مباحث القاهرة

التخطيط: نستهدف وصول استثمارات الـمشروعات الخضراء إلى 336 مليار جنيه في 2022/2023

صلاح في المركز الـ 33.. قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. مطالب بالسماح بالتصويت بالمايوه في الانتخابات أسوة بأستراليا

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

فيديو

انتشر في11 دولة.. سر انتقال جدري القرود من الحيوانات إلى البشر.. فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ