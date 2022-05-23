عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي تنفعل في حفل زفافها: عليا الطلاق أبوظ الجوازة

بوسي
بوسي

تدوال عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو للفنانة بوسي خلال حفل زفافها ، حيث ظهرت منفعلة بسبب موقف ما . 

وظهرت بوسي خلال حفل زفافها وهي منفعله في الفيديو وتقول : عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي . 

احتفلت الفنانة بوسي أمس، بحفل زفافها على هشام ربيع، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى.

قامت بوسي بتقطيع تورتة حفل الزفاف برفقة زوجها وسط تصفيق حاد من الحضور وفرحة سيطرت على أجواء العُرس.

ربنا يسعدكم.. فيفي عبده تهنئ بوسي بحفل زفافها

ربنا يسعدكم…خالد سليم يهنئ بوسي وزوجها بحفل زفافهما

ارتدت بوسي  فستان زفاف  كالأميرات من تصميم العالمي هاني البحيري.

وكان “صدى البلد”، انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي  على هشام ربيع  صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة.

يذكر أن طرحت المطربة  بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

بوسي عزيز الشافعي احمد عادل المطربة بوسي المطربة الشعبية بوسي هشام ربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

سعر الدولار يرتفع 5 قروش في بعض البنوك.. تعرف عليها

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

30 جنيها للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 مايو 2022

راجل ومراته رفعوها بـ ونش| سرقة سيارة بـ حيلة شيطانية في النزهة

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شيرين تحرر محضرا ضد طليقها حسام حبيب بعدم التعرض والفنان: مكنتش ناوي أذى

ترشيحاتنا

المالية: طرح أول سندات خضراء سيادية حكومية قبل نهاية العام المالي الحالي

شكري يستعرض في دافوس رؤية مصر لمؤتمر المناخ |صور

أسعار اللحوم البلدي اليوم الاثنين 23 مايو 2022

جمع 17 مليون جنيه.. مستريح التسويق العقاري في قبضة مباحث القاهرة

التخطيط: نستهدف وصول استثمارات الـمشروعات الخضراء إلى 336 مليار جنيه في 2022/2023

صلاح في المركز الـ 33.. قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. مطالب بالسماح بالتصويت بالمايوه في الانتخابات أسوة بأستراليا

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

فيديو

انتشر في11 دولة.. سر انتقال جدري القرود من الحيوانات إلى البشر.. فيديوجراف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ