بوسي تنفعل في حفل زفافها: عليا الطلاق أبوظ الجوازة

تدوال عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو للفنانة بوسي خلال حفل زفافها ، حيث ظهرت منفعلة بسبب موقف ما .

وظهرت بوسي خلال حفل زفافها وهي منفعله في الفيديو وتقول : عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي .

احتفلت الفنانة بوسي أمس، بحفل زفافها على هشام ربيع، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى.

قامت بوسي بتقطيع تورتة حفل الزفاف برفقة زوجها وسط تصفيق حاد من الحضور وفرحة سيطرت على أجواء العُرس.

ارتدت بوسي فستان زفاف كالأميرات من تصميم العالمي هاني البحيري.

وكان “صدى البلد”، انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي على هشام ربيع صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة.

يذكر أن طرحت المطربة بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".