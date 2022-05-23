البورصة تربح 1.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات طفيفة لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين الأفراد نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالي 3ر1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 8ر688 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت حوالي 2ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 5ر0 في المائة ليبلغ مستوى 95ر10514 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 1ر0 في المائة ليبلغ مستوى 52ر1843 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 12ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 02ر2775 نقطة.