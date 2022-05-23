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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت شوقي تشارك متابعيها صورا من حفل زفافها

صدى البلد

شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها، صورا جديدة من جلسة التصوير الخاصة بحفل زفافها من الفنان محمد فراج، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت بسنت شوقي تعليقا على الصور، قائلة: “6.5.2022”.

واحتفل الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي بحفل زفافهما في ٦ مايو  وذلك بمنطقة سهل حشيش بحضور الأصدقاء والعائلة.

ووجه محمد فراج رسالة  لـ بسنت شوقى عبر et بالعربى :"أنا ممكن أتكلّم عليكي وقت طويل أوي، بس طبعاً مش هينفع أقول كل اللى جوايا دلوقتي، أهم حاجة قبل إني بحبك، إني بشكرك على صبرك وعلى قلبك اللي طاوع مشاعرك وإنه اتغلب على عقلك عشان نكمل مع بعض".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة من فرح الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

بسنت شوقي التواصل الاجتماعي انستجرام زفاف حفل زفاف

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