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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطف أنظار إيهاب جلال .. محمد هاني على رادار منتخب مصر

محمد هاني
محمد هاني

اقترب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانضمام إلى منتخب مصر خلال معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا .

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونجح محمد هاني في خطف أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال نتيجة المستويات الجيدة التي يقدمها مع فريقه الأهلي وهو ما أدى إلى اقترابه بشدة من الانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل .

وكان إيهاب جلال أعلن قائمة المحترفين المنضمة لمعسكر المنتخب المقبل والتي ضمت كلا من :

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي )

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

مصطفي فتحي ( التعاون السعودي )

أحمد حمدي ( مونتريال الكندي )

سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

وحدد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب 30 مايو الجاري، موعد لانطلاق معسكر الفراعنة بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لخوض المباراة الأولى أمام غينيا والمقرر إقامتها 5 يونيو المقبل. 

 

 

 

 

محمد هاني النادي الأهلي منتخب مصر غينيا كأس الأمم الإفريقية 2023

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