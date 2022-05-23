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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الإخبارية لمجمع البحوث الإسلامية تستعرض الأنشطة الدعوية والجماهيرية

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

نشر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، النشرة الإخبارية التي يستعرض من خلالها أبرز الأنشطة التي يقدمها المجمع شهريًا.


وتقدم النشرة جولة حول الجوانب والمهام الدعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، بالإضافة إلى مشاركات الأمين العام في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية، فضلًا عن جهود المجمع خلال شهر رمضان المبارك والقوافل التي أطلقها إلى بعض المحافظات والمناطق النائية.


كما تستعرض النشرة بعض الأنشطة التي يتم تنظيمها مع الجمهور العام من خلال مسابقات جماهيرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لتأهيل القائمين على جانب الإصلاح الأسري من أداء دورهم على أكمل وجه.

 

خلال حفل تكريم حفظة القرآن بـ «خريجي الأزهر»


شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد في فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، والذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، وبحضور د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، د. سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، د. عبد الدايم نصير نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا ومستشار فضيلة الإمام الأكبر، واللواء أسامه يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.
وقال الأمين العام خلال كلمته، إن هذا اللقاء له أهمية كبيرة نظرًا لأنه يتعلق بالقرآن الكريم، وما أجمل الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، خصوصًا في الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موضحًا الدور الواجب على المؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية، من خلال التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في حفظ القيم الأخلاقية والمجتمعية. 
أضاف عيّاد أن هذا الاحتفال الذي يجمع على مائدته جنسيات متعددة من مختلف دول العالم يوضح لنا تلك النظرة المهمة التي تجمع بين الإنسان وأخيه الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو بلده، مشيرًا إلى أهمية مثل تلك الفعاليات، والتي تفتح بابًا من أبواب التنافس خاصة وإن كان في الخير وفي كتاب الله تعالى تلك المعجزة الباقية الخالدة على مرّ الزمان إلى أن يرث الله -عز وجل- الأرض ومن عليها.

البحوث الإسلامية لوعاظ وواعظات الأزهر شهر رمضان دورات تدريبية الإصلاح الأسري المنظمة العالمية لخريجي الازهر مؤسسة أبو العينين الخيرية الازهر الشريف

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