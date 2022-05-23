الإسماعيلي يتعادل مع العبور وديا استعدادا للزماك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مع العبور بهدفين لكلا منهما، فى التجربة الودية التى أقيمت عصر الإثنين على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري العام، سجل هدفي الدراويش كارميلو ألجاراناز وسايكو كونتيه.

وخاض الاسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي ومحمد بيومي ومحمد نصر ومحمود البدري ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد بن خماسة وسايكو كونتيه وكارميلو ألجاراناز وجان موريل فى خط الوسط ودييجو فرناندو فى خط الهجوم.

وشارك فى لقاء اليوم الجزائري محمد بن خماسة لاعب خط وسط الفريق، لأول مرة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن آخر 3 مباريات للإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وفى مجريات الشوط الثاني شارك كلا من عمر رضوان فى حراسة المرمي وشادي ماهر وأحمد أيمن ومحمد مخلوف ومدحت فقوسة وخالد النبريصي وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزة ومحمد عبد السميع ووجيه عبد الحكيم.

وسعي الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، فى الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين من خلال الاطمئنان على أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا فى المباراة الأخيرة ضد البنك الأهلي بجانب منحهم حساسية اللقاءات تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لملاقاة الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 21 من عمر المسابقة المحلية.