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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زعيم كوريا الشمالية يكسر الحجر الصحي لتشييع جنازة الحارس الشخصي لوالده

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حشدًا كبيرًا من المعزين في شوارع بيونج يانج على الرغم من الإغلاق الصارم لفيروس كورونا في البلاد، حيث تم دفن "معلمه" هيون تشول هاي.

وبحسب ما ورد توفي المارشال المتقاعد من الجيش الشعبي الكوري ، والذي كان الحارس الشخصي الرسمي لوالد كيم كيم إيل سونغ، بسبب "فشل عضوي متعدد" في 19 مايو عن عمر يناهز 87 عامًا.

كيم جونج

كان هيون تشول هاي أحد كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية ، وخامس شخص يتم ترقيته إلى رتبة مشير بالجيش الشعبي الكوري.

وتم الكشف عن كيم وحرس الشرف لضباط الجيش الشعبي الكوري المرافقين لتابوته طوال الإجراءات.

يبدو أن جنازة هيون الرسمية الفخمة ، والتي حضرها عشرات الآلاف من الأشخاص وشاهدها الكثيرون على القناة التلفزيونية الحكومية ، تشير إلى أن السلطات في بيونغ يانغ ليست قلقة من انتشار Covid-19 في المدينة.
 

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