ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022 في مصر ..صور

شهدت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 ارتفاعًا بقيمتها التسويقية، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 15 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل بتقنية الدفع الامامي.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

وتضم السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd، مع نظام الثبات الالكتروني esp، وفرامل يد كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، ومرايات جانبية كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية airbags.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

وتضم السيارة عدة تجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومصابيح أمامية وخلفية led، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، وفتحة سقف بانوراما.

شيري تيجو 7 برو موديل 2022

أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022

الفئة الأولى Baseline شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 455 ألف جنيه بدلًا من 440 الف جنيه.

الفئة الثانية H/L شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 489.9 ألف جنيه بدلًا من 474.9 الف جنيه.