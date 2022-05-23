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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهمة الخيانة.. أمر باعتقال رئيس أوكرانيا السابق

أوكرانيا
أوكرانيا

أصدرت محكمة أوكرانية، اليوم الاثنين، أمرا باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة، بسبب اتفاق وقعه عام 2010 مع روسيا. 

ويعرف هذا الاتفاق في أوكرانيا باسم "ميثاق خاركيف"، ويسمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في القرم.

وحكم على يانوكوفيتش بالفعل بالسجن 13 عاما غيابيا بتهمة الخيانة، في قضية ارتبطت برسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول مارس 2014، طلب فيها استخدام قوات الجيش والشرطة الروسية لاستعادة النظام في أوكرانيا.

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وفر يانوكوفيتش إلى روسيا عام 2014 بعد احتجاجات حاشدة. 

وقال مكتب النائب العام الأوكراني إن محكمة في كييف أمرت باعتقال يانوكوفيتش، لأن "ميثاق خاركيف قد مكن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا والاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها في عام 2014".

روسيا أوكرانيا بوتين ميثاق خاركيف القرم كييف

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