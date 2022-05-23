رئيس بيلاروس: الغرب يريد تقسيم أوكرانيا

أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن قلقه إزاء المحاولات المزعومة من قبل الدول الغربية لـ“تقسيم” أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، اليوم الاثنين، ادعى لوكاشينكو أنه وبوتين قلقان من سلوك بعض السياسيين البولنديين وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وكذلك من تحرك التحالف العسكري لتركيز قواته على الحدود الغربية لـ روسيا وبيلاروس.

وقال الرئيس البيلاروسي: “نحن قلقون من أنهم، البولنديون وأعضاء الناتو، مستعدون لاتخاذ خطوات لتقسيم أوكرانيا، ليستعيدوا السيطرة كما كان الحال قبل عام 1939، علي أوكرانيا الغربية”.

وفي رأيه، لدى الغرب “استراتيجية مماثلة” عندما يتعلق الأمر بغرب بيلاروس.

وقال لوكاشينكو: “نبقي آذاننا مفتوحة”، مؤكدا إيمانه بأن كييف في مرحلة ما ستحتاج إلى مساعدة موسكو ومينسك لإنقاذ وحدة أراضي أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أنه سيتم منح المواطنين البولنديين وضعًا قانونيًا خاصًا في بلاده.

وجاءت هذه الأنباء في أعقاب تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي أعرب عن أمله في عدم وجود حدود في المستقبل بين بولندا وأوكرانيا.