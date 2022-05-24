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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ..الجنايات تواصل محاكمة سائق متهم بقتل مواطن بالزاوية الحمراء

صدى البلد

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،اليوم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، محاكمة سائق متهم بقتل مواطن بالزاوية الحمراء بسبب خلافات بينهما. 

ووجهت النيابة للمتهم ، "ح.م"  أنه قتل المجني عليه " إ.ع"  عمدا مع سبق الإصرار، وعلى إثر ديمومة الخلافات السابقة بينهما والتي نشبت من جراء شكاية زوجة المجني عليه ضد الأخير لشقيقها المتهم.

وجاء في أمر الإحالة،  أن المتهم  بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض مخطط إجرامي استهله باستلال سلاح أبيض انتقل إلى مسكن ضحيته، منقضًا عليه طاعنًا إياه بسلاحه الحاد طعنات قاتلة نفذت بمواطن الحياة في جسده عنقه كتفه الأيسر قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

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