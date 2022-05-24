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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة طفليها

صدى البلد

تستكمل محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم   نظر دعوى الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز .

وأكد معتز الدكر، محامي الفنان زينة  فى تصريحات سابقه، إنه طالب فى الدعوى بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا لطفليها، والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة، فيما يطالب دفاع الفنان أحمد عز بتخفيض قيمة النفقة.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت بقبول استئناف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

 

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