العلاقة مباشرة بالجمهور.. طه دسوقي: الاستاند أب كوميدي أصعب من التمثيل.. فيديو

قال الفنان الشاب طه دسوقي، إنه درس في كلية الحقوق، مضيفا "فكرت في الاتجاه للتمثيل والاستاند أب كوميدي لأنني لم أجد طريقا في مجال المحاماة والحقوق".

وأضاف طه دسوقي في حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "أول استاند أب كوميدي لي كان له علاقة بطريقة التحدث باللغة الانجليزية وعدم تمكنه من اللغة".

وتابع طه دسوقي: "موضوعات الأستاند أب كوميدي ترتبط بمواقف حياتية نتعرض لها بشكل يومي".

وأكمل طه دسوقي: "الاستاند اب كوميدي أصعب من التمثيل لأنه مفيهوش إعادة وتكون علاقة مباشرة بيني وبين الجمهور وفي بعض الأوقات لا يضحك الجمهور وهذا أمر طبيعي".