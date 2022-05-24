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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| عبدالغفار: جدري القرود غير مقلق.. وارتفاع أسعار الذهب خلال أيام

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى
 

أحمد موسى: الدولة زادت من إنفاقها على التعليم والصحة في الموازنة الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى ، ان الدولة زادت من ميزانيتها الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم رغم الأزمة العالمية .

 

تاج الدين: نسب الوفيات بجدري القرود تصل لـ 6 %..ومصر خالية منه

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، آخر تفاصيل مرض جدري القرود المنتشر في بعض الدول، مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف أي حالة مصابة في مصر حتى الآن


 

 شعبة الذهب: ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة

كشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، سبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.


 

عبدالغفار : جدري القرود غير مقلق.. والمرض موجود منذ سنوات
 

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، آخر تطورات مرض جدري القرود



 

هل تصل العاصفة التربية الضخمة التي تضرب المنطقة لمصر.. الأرصاد تجيب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد الجوية، آخر تطورات العاصفة التربية الضحكة التي تضرب العراق والكويت، مؤكدا أنها تتجه نحو المملكة العربية السعودية حاليا. 


 

مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد يكشف توقعات الطقس الأيام المقبلة ..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ، أن الفترة القادمة سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولن يكون هناك أي ظواهر جوية مؤثرة على الأنشطة اليومية .

 

كرم جبر: تكلفة استصلاح الفدان في الصحراء تصل إلى 250 ألف جنيه.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي مشروع عملاق، معقبا: "مستقبل مصر هو توفير الغذاء للمواطنين"


  
الصحة العالمية تقدم 6 نصائح لتجنب الإصابة بـ جدري القرود.. فيديو

قالت الدكتور شيرين النصيري، مسئول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود  ظهر في العديد من الدول خلال الفترات الماضية.





 

 أيمن حمزة: احتياطي الكهرباء وصل إلى 25%

قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنه من عام ٢٠٠٨ إلى  ٢٠١٤،  كنا نعاني من تخفيف الأحمال إلى ٤ آلاف ميجاوات وفي عام ٢٠١٤ وصل تخفيف الأحمال إلى ٦ آلاف ميجاوات، وهذا يمثل ٢٠% من إنتاج الكهرباء. 


 

 حماية المستهلك: الأزمة الاقتصادية العالمية تحتاج إلى وعي المستهلكين والتجار.. فيديو

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن  السوق يحتاج إلى حالة من الوعي من كافة الأطراف سواء كان التاجر أو المصنع أو تاجر التجزئة او المستهلك  لضبط الأسواق  وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية

 

التعليم العالي الأرصاد الجوية الغرف التجارية اخبار التوك شو البحث العلمي هيئة الأرصاد الجوية محمد عوض تاج الدين محمود شاهين مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى أسعار الذهب

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