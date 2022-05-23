شعبة الذهب: ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة

كشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، سبب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وقال نجيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع بقناة الحدث اليوم،:" زيادة أسعار الذهب ترجع إلى شراء المضاربين في البورصات العالمية، أطنانًا من الذهب لبيعها بالسعر العالي، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها العالم.

وأوضح نجيب،:" المضاربين في البورصة عند انخفاض الأسعار يشترون الذهب لتحقيق الأرباح، وبيعها عند زيادة الأسعار في المستقبل بتكلفة أعلى.

ونصح سكرتير عام شعبة الذهب المواطنين بشراء الذهب في الوقت الحالي، خاصة في ظل انخفاض سعر الجرام بمعدل 235 جنيهًا، مؤكدا أن الأسعار سترتفع مرة أخرى.