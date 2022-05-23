هل تصل العاصفة التربية الضخمة التي تضرب المنطقة لمصر.. الأرصاد تجيب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد الجوية، آخر تطورات العاصفة التربية الضحكة التي تضرب العراق والكويت، مؤكدا أنه نتجة نحو المملكة العربية السعودية حاليا.

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن هناك عاصفة ترابية في العراق والكويت، لافتا إلى أن سبب العاصفة التربية رايح شمالية غربية في الجزيرة العربية.

َتابع الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد الجوية، أن تتجه لشمال المملكة العربية السعودية وتنتهي صباح غدا، لافتا إلى أن عن احتمالية وصولها لمصر، رد قائلا " لن تأتي مصر ومصر بن تتاثر بهذه العاصفة التربية الضخمة".