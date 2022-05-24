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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علوم حاسب: نادي ليفربول استخدم تقنية علمية ساهمت في تقليل الإصابات

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال دكتور أحمد الجمال، أستاذ علوم الحاسب، ورئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي رودجرز الأمريكية، إن نادي ليفربول خلال هذا الموسم، قدم أداء قويا، ومع تغييرات مستمرة في التشكيل على عكس المواسم السابقة.

 

وأضاف أحمد الجمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن نادي ليفربول استخدم تقنية علمية لتحديد نسب الإصابات للاعبين مما ساهمت في ان تلك التقنية قللت من الإصابات. 

 

وتابع أستاذ علوم الحاسب، ورئيس معمل الفنون والذكاء الاصطناعي رودجرز الأمريكية، أن تلك التقنية، كان لها القدرة على متابعة اللاعبين، وتقييم المستوى والمجهود الذي يقدمه، مما كان له تأثير كبير في نتائج فريق ليفربول المميزة.

 

وأشار أحمد الجمال إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضروريا للأندية، ويجب أن يتم استخدامه.

 

وأكد أستاذ علوم الحاسب إلى أن هناك العديد من المجالات تم استخدام الذكاء الاصطناعي بها، منها جمع البيانات عن الأمراض والعلاج في المستشفيات.

 

ليفربول المستشفيات الذكاء الاصطناعي مستشفيات الإصابات

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