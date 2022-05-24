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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين عن ارتفاع سعر السكر والأرز: سأعقد اجتماعا مع كل المعنيين

وزير التموين
وزير التموين

رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال لماذا ارتفع سعر السكر والارز اليوم في الأسواق المصرية. 


وقال على المصيلحي، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، :"سمعت هذا الكلام من شوية، وبكره هعمل اجتماع مع كل المعنيين بهذا الأمر، ولنا قعدة مع منتجي السكر والأرز". 


قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين، ان مصر فتحت مصادر اتصال مع كافة الدول المصدرة للقمح سواء روسيا أو اوكرانيا أو فرنسا أو استراليا التي قاربت على إرسال شحنه لنا.
 

علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية أخبار التوك شو اليوم عمرو أديب

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