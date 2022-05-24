وزير التموين عن ارتفاع سعر السكر والأرز: سأعقد اجتماعا مع كل المعنيين

رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال لماذا ارتفع سعر السكر والارز اليوم في الأسواق المصرية.



وقال على المصيلحي، في حوار مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، :"سمعت هذا الكلام من شوية، وبكره هعمل اجتماع مع كل المعنيين بهذا الأمر، ولنا قعدة مع منتجي السكر والأرز".



قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين، ان مصر فتحت مصادر اتصال مع كافة الدول المصدرة للقمح سواء روسيا أو اوكرانيا أو فرنسا أو استراليا التي قاربت على إرسال شحنه لنا.

