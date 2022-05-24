أخبار الفن: شيرين عبد الوهاب تعود لحسام حبيب.. خروج مفيد فوزي من المستشفى اليوم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ومفيد فوزي و دنيا عبد العزيز:



أكد جميل سعيد محامي الفنان حسام حبيب أن واقعة الخلاف بين موكله والفنانة شيرين عبدالوهاب كانت في العاشرة مساء أمس، أثناء وجوده في فيلا الزوجية الخاصة بشيرين، حيث إنهما يعيشان معا حسب قوله، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود، من بينهم سارة الطباخ، مديرة أعمال شيرين، وسائقها الخاص، وسيدتين آخرتين.



أكدت الفنانة غادة إبراهيم في تصريح خاص لصدى البلد ان التحقيق معها في نقابة المهن التمثيلية سيستمر لليوم الثلاثاء، أيضا، وهو اليوم الثاني لها بعد أن بدأ التحقيق معها أمس الإثنين، بشأن أزمة جنازة سمير صبري.

يحل اليوم الثلاثاء ؛ ذكرى وفاة نجم الكوميديا إسماعيل ياسين الذي ولد في 15 سبتمبر 1912 بمحافظة السويس.

تحتفل الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل في نهاية شهر مايو الجاري .

يغادر صباح اليوم الإعلامي مفيد فوزي المستشفي بعد يومين قضاهم فيها بعد إصابته بوعكة صحية حزنا على رحيل اصدقائه سمير صبري والكاتب صلاح منتصر .