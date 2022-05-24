دنيا عبد العزيز تحتفل بزفافها نهاية مايو

تحتفل الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل في نهاية شهر مايو الجاري .

ومن المنتظر ان يشهد الحفل حضور العديد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

دنيا عبد العزيز تحتفل بحنتها

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حنة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتى احتفلت بعقد قرانها خلال الأسابيع الماضية.

وظهرت دنيا عبد العزيز في الصور المتداولة وهي تحتفل رفقة صديقاتها خلال حفل الحنة.

على جانب آخر أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها كانت تشعر بالقلق قبل قراءتها للجزء الثاني من مسلسل “المداح 2" والذى عرض في رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز فى ندوة صدى البلد : "دائما الجزء الثاني من أي عمل يعد مقلق لأى ممثل حيث يكون أمام مجهول وتحدى مختلف بسبب نجاح الجزء الأول.

وأضافت دنيا عبد العزيز: عندما قرأت السيناريو الخاص بالجزء الثاني لمسلسل “المداح” وجدت انه عمل جديد مختلف وشخصيات أيضا مختلفة، فضلا عن المضمون الذى يطرح قضية جديده عن الجزء الأول.