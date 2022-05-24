إنبي الجريح يستضيف غزل المحلة في الدوري المصري.. اليوم

يستضيف فريق إنبي نظيره غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لاستعادة نغمة الفوز على حساب غزل المحلة في لقاء اليوم، بعد الخسارة القاتلة أمام الأهلي، السبت الماضي.

وفشل إنبي في الحفاظ على تقدمه أمام الأهلي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة، حيث قلب المارد الأحمر تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

وخاض إنبي 19 مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز في 5 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في 9 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفني الجديد غزل المحلة، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام إنبي، بعد التلغب على إيسترن كومباني بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وحقق غزل المحلة نفس نتائج إنبي في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، حيث لعب 19 لقاءً هذا الموسم، فاز 5 لقاءات، وخسر مثلها، وتعادل في 9 مناسبات.

ترتيب إنبي وغزل المحلة:

يحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 11 بنفس الرصيد.