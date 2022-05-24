عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي الجريح يستضيف غزل المحلة في الدوري المصري.. اليوم

إنبي وغزل المحلة
إنبي وغزل المحلة

يستضيف فريق إنبي نظيره غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ستاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لاستعادة نغمة الفوز على حساب غزل المحلة في لقاء اليوم، بعد الخسارة القاتلة أمام الأهلي، السبت الماضي.

وفشل إنبي في الحفاظ على تقدمه أمام الأهلي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة، حيث قلب المارد الأحمر تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

وخاض إنبي 19 مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز في 5 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في 9 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفني الجديد غزل المحلة، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام إنبي، بعد التلغب على إيسترن كومباني بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وحقق غزل المحلة نفس نتائج إنبي في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، حيث لعب 19 لقاءً هذا الموسم، فاز 5 لقاءات، وخسر مثلها، وتعادل في 9 مناسبات.

ترتيب إنبي وغزل المحلة:

يحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 11 بنفس الرصيد.

انبي غزل المحلة الدوري المصري الأهلى إنبي وغزل المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

تأخر بدء امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح حتى الآن

بالأسماء.. سعفان: تحويل 5 ملايين جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شعراوى: تنفيذ 32 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 1105 منسقي سكان

يُصاب بتشنجات.. فك لغز العثور على جثة شاب طافية بنيل سوهاج وبها جروح

مصر وقطر تبحثان فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

في تحدي لـ طالبان.. مذيعات يخلعن النقاب على الهواء| فيديو

سكان يهجمون على حفل زفاف في الهند بالحجارة فهدمت الحكومة منازلهم المخالفة| صور

بالقنابل والملابس السوداء.. فرنسيات يقتحمن مهرجان كان السينمائي |صور

فيديو

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ