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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين بورسعيد يستقبل 45 ألف طلب تسجيل أرقام هواتف المحمول

صدى البلد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد عن إستقبال 45 ألف طلب تسجيل أرقام هواتف المحمول  ما بين إستقبال المواطنين داخل المراكز التموينية المطورة أو استقبال رسائلهم عبر واتس أب فى خطوة غير مسبوقة منذ بداية الإعلان عن بدأ التسجيل. 

وأوضح ثابت أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد قامت بتوفير أرقام واتس أب بجميع مراكز الخدمات التموينية تسهيلاً على المواطنين تخفيفاً على المواطنين من الزحام فى تقديم أرقام التليفونات مصحوبة ببطاقة الرقم القومى وبون الصرف إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام المراكز التموينية المطورة وعددها 7 مراكز خدمة تموينية وهم مركز بورفؤاد- الشرق - المناخ - الضواحى والجنوب - المركز النموذجى المطور - مركز خدمة ذوي الاحتياجات - مكتب بورسعيد المميز .

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 وشدد وكيل تموين بورسعيد على تنفيذ البنود الواردة بقرار وزير التموين رقم (9) الصادر بتاريخ 19/5/2022 بأنه يستثنى من ذلك أسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين على الحركة وليس لديهم خط محمول من التقدم لتسجيل رقم الهاتف المحمول على أن يقدم لمكتب التموين مايثبت ذلك.

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 وأوضح وكيل تموين بورسعيد أنه لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية الهاتف المحمول، ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الاسرة ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

 وأشار وكيل وزارة التموين فى بورسعيد إلى أن تسجيل رقم الهاتف المحمول سواء بمكتب التموين او الكترونياَ، هى خدمة مجانية تماماً.  كما أكد على أيضا فتح موقعي ( دعم مصر – موقع مصر الرقمية ) لتسجيل رقم الهاتف المحمول للحد من الزحام أمام مكاتب التموين،

ونوه ثابت على أن فقط من يتلقى الرسالة فى بون صرف الخبز هو من يتوجه فقط إلى المراكز التموينية أو يتواصل عن طريق الواتس أب وأفاد أن العمل جارى طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.

الجدير بالذكر أنه تم مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30/6/2022 .

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