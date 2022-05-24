محافظ البحيرة: توريد 249 ألف طن قمح للشون والصوامع

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

وبلغ إجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٥/٢، ٢٤٩٦٢٧ طنا من الأقماح المحلية، وتم توريد ١٤٥٤٣ طنا أمس، الاثنين.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن، لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

جدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٨٨٥ جنيها، ودرجة النقاوة ٢٣ قيراطا بسعر ٨٧٥ جنيها للإردب.

ووجه المحافظ بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم، والعمل على توريد كمية أكبر من المستهدف لهذا العام.

كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة، والتفتيش على جميع الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.



