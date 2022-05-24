عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة: توريد 249 ألف طن قمح للشون والصوامع

صوامع القمح بالبحيرة
صوامع القمح بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

وبلغ إجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٥/٢،  ٢٤٩٦٢٧ طنا من الأقماح المحلية، وتم توريد ١٤٥٤٣ طنا أمس، الاثنين.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن، لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

جدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٨٨٥ جنيها، ودرجة النقاوة ٢٣ قيراطا بسعر ٨٧٥ جنيها للإردب.

ووجه المحافظ بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم، والعمل على توريد كمية  أكبر من المستهدف لهذا العام.

كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة، والتفتيش على جميع الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.


 

الصوامع محافظ البحيرة محافظة البحيرة محصول القمح توريد قمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قصف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

دعاء النبي عند الابتلاء والحزن.. ردده يفرج الله همك بسرعة البرق

موضوعات متعلقة

ضبط 13 منشأة طبية تدار بدون ترخيص بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بـ البحيرة

بتكلفة 76 مليون جنيه.. البحيرة تستعد لافتتاح مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

محافظ البحيرة يحيل 47 من العاملين بالمنشآت الحكومية والوحدات الصحية للتحقيق

حملات لتطهير البرك والمستنقعات في البحيرة

ضبط زيت تموين ومواد غذائية قبل بيعهم بالسوق السوداء في البحيرة

رفع 1094 حالة إشغال وتحرير 20 انذارا و4 محاضر في البحيرة

إحالة 295 من العاملين بالمنشآت الحكومية للتحقيق بالدلنجات

ترشيحاتنا

بعد ضربها 3 دول عربية... مصد الهواء يحمى مصر من العاصفة الترابية| تفاصيل

الأفريقي لليد يعلن أسماء المنتخبات المشاركة في كأس الأمم 2022 بمصر

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

عبد الوهاب يلتقي سفراء 24 دولة لعرض تطورات الاستثمار في مصر

قبل قمة المناخ.. الطيران المدنى تعتزم التوسع فى استخدام وسائل النقل الأخضر بالمطارات

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

الكشف عن 22 غرفة سرية أسفل تاج محل.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ