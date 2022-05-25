حلويات لبنانية.. طريقة عمل ترايفل البقلاوة

تعتبر طريقة عمل ترايفل البقلاوة من الحلى الشهية للغاية القادمة من الشرق الأوسط وانتشرت حول العالم، وهي تصنع من عجينة البقلاوة أو عجينة الجلاش، و تحشى بحشوات مختلفة وتحلى بالقطر.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل ترايفل البقلاوة، وهي من الحلويات اللبنانية ، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى ساعة وربع، ويمكن تقديمها في المناسبات والعزائم، وتكفي لحوالي 4 أفراد .





طريقة عمل ترايفل البقلاوة



طريقة عمل ترايفل البقلاوة





مقادير طريقة عمل ترايفل البقلاوة :

1500 جم زبادي يوناني

300 مل كريم سميك

¾ كوب عسل

375 غ فراولة مقطعة إلى شرائح

¾ كوب بطيخ

2 ملعقة كبيرة فستق مفروم خشن

2 ملعقة كبيرة رمان

ملبن تركي بنكهة الورد، للتقديم

القطر

1 كوب سكر ناعم

⅓ كوب عسل

1 برتقال، معصور

1 ليمون، معصور

125 جم فراولة، مقطعة إلى أنصاف

بقلاوة

250 جم فستق

150 جم لوز طبيعي

¼ كوب سكر ناعم

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

16 ورقة عجينة فيلو

125 غ زبدة ذائبة



طريقة عمل ترايفل البقلاوة :

- قومي بتبطين المنخل بالشاش.

- ضعي مصفاة فوق وعاء.

- اسكبي الزبادي في منخل مبطن.

- غطيها بغطاء بلاستيكي.

- ضعيه في الثلاجة لمدة 8 ساعات أو طوال الليل حتى يصفى.

- تجاهلي السائل وانقلي الزبادي إلى وعاء محكم الغلق وضعيها في الثلاجة.

- في هذه الأثناء، لتحضير شراب البقلاوة، قلّبي السكر والعسل وعصير البرتقال وعصير الليمون و 3/4 كوب ماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر.

- أطهى لمدة 2-3 دقائق أو حتى يثخن الشراب قليلاً.

- ضعي الفراولة في وعاء عازل للحرارة.

- صبي أكثر من ثلث الشراب.

- قلبي حتى يتجانس.

- غطيه وضعيه في الثلاجة ليبرد.

- احتفظي بالكمية المتبقية من الشراب في درجة حرارة الغرفة.

- لعمل بقلاوة بالفستق، ادهني قالب كيك مربع 20 سم (قياس القاعدة).

- اخلطي الفستق واللوز في محضرة الطعام حتى يفرم ناعماً.

- انقليه إلى وعاء مع السكر والقرفة.

- قلبي حتى يتجانس.

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- ضعي ورقة عجين واحدة على سطح عمل نظيف.

- ضعي ورقة أخرى من المعجنات في الأعلى وادهنيها بقليل من الزبدة.

- كرري الطبقات مع المزيد من رقائق المعجنات والزبدة.

- قطعي إلى كردستان من المعجنات مقاس 20 سم.

- ادهني السطح بالزبدة.

- كرري العملية مع باقي رقائق المعجنات والزبدة المتبقية.

- ضعي كومة واحدة من المعجنات في قاعدة الصينية، بحيث يكون الوجه المدهن بالزبدة لأسفل.

- رشي بثلث مزيج الفستق.

- استمري في وضع طبقات من المعجنات ومزيج الفستق، مع الانتهاء من المعجنات.

- ادهني الوجه بالزبدة المذابة.

- ضعي في الثلاجة لمدة 20 دقيقة أو حتى تتماسك.

- استخدمي سكينًا حادًا صغيرًا لتقطيع الطبقة العليا من المعجنات بشكل ماسي.

- اخبزيها لمدة 35-40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

- صبي فوقها شراب البقلاوة المحفوظ.

- ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تبرد.

- قطعي لأجزاء صغيرة.

- استخدمي خلاطًا كهربائيًا يخفق الزبادي والقشدة والعسل في وعاء حتى تتكون كريمة ناعمة.

- استخدمي ملعقة مثقوبة لنقل الفراولة من الشراب إلى وعاء، مع الاحتفاظ بالشراب.

- أضيفي شرائح الفراولة و القليل من القطر.

- اسكبي ثلث مزيج الزبادي في طبق التقديم.

- ضعي نصف مزيج الفراولة ونصف البقلاوة.

- استمري في وضع طبقة من خليط الزبادي المتبقي و خليط الفراولة والبقلاوة، مع الانتهاء من خليط الزبادي.

- ضعيها في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة حتى تبرد.

- التقديم، أضيفي مكعبات البطيخ والفستق وحبوب الرمان والملبن التركي على ترايفل البقلاوة .