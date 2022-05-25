حلويات لبنانية.. طريقة عمل ترايفل البقلاوة

تعتبر طريقة عمل ترايفل البقلاوة من الحلى الشهية للغاية القادمة من الشرق الأوسط وانتشرت حول العالم، وهي تصنع من عجينة البقلاوة أو عجينة الجلاش، و تحشى بحشوات مختلفة وتحلى بالقطر.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل ترايفل البقلاوة، وهي من الحلويات اللبنانية ، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى ساعة وربع، ويمكن تقديمها في المناسبات والعزائم، وتكفي لحوالي 4 أفراد .
طريقة عمل ترايفل البقلاوة
مقادير طريقة عمل ترايفل البقلاوة :
1500 جم زبادي يوناني
300 مل كريم سميك
¾ كوب عسل
375 غ فراولة مقطعة إلى شرائح
¾ كوب بطيخ
2 ملعقة كبيرة فستق مفروم خشن
2 ملعقة كبيرة رمان
ملبن تركي بنكهة الورد، للتقديم
القطر
1 كوب سكر ناعم
⅓ كوب عسل
1 برتقال، معصور
1 ليمون، معصور
125 جم فراولة، مقطعة إلى أنصاف
بقلاوة
250 جم فستق
150 جم لوز طبيعي
¼ كوب سكر ناعم
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
16 ورقة عجينة فيلو
125 غ زبدة ذائبة
طريقة عمل ترايفل البقلاوة :
- قومي بتبطين المنخل بالشاش.
- ضعي مصفاة فوق وعاء.
- اسكبي الزبادي في منخل مبطن.
- غطيها بغطاء بلاستيكي.
- ضعيه في الثلاجة لمدة 8 ساعات أو طوال الليل حتى يصفى.
- تجاهلي السائل وانقلي الزبادي إلى وعاء محكم الغلق وضعيها في الثلاجة.
- في هذه الأثناء، لتحضير شراب البقلاوة، قلّبي السكر والعسل وعصير البرتقال وعصير الليمون و 3/4 كوب ماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر.
- أطهى لمدة 2-3 دقائق أو حتى يثخن الشراب قليلاً.
- ضعي الفراولة في وعاء عازل للحرارة.
- صبي أكثر من ثلث الشراب.
- قلبي حتى يتجانس.
- غطيه وضعيه في الثلاجة ليبرد.
- احتفظي بالكمية المتبقية من الشراب في درجة حرارة الغرفة.
- لعمل بقلاوة بالفستق، ادهني قالب كيك مربع 20 سم (قياس القاعدة).
- اخلطي الفستق واللوز في محضرة الطعام حتى يفرم ناعماً.
- انقليه إلى وعاء مع السكر والقرفة.
- قلبي حتى يتجانس.
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- ضعي ورقة عجين واحدة على سطح عمل نظيف.
- ضعي ورقة أخرى من المعجنات في الأعلى وادهنيها بقليل من الزبدة.
- كرري الطبقات مع المزيد من رقائق المعجنات والزبدة.
- قطعي إلى كردستان من المعجنات مقاس 20 سم.
- ادهني السطح بالزبدة.
- كرري العملية مع باقي رقائق المعجنات والزبدة المتبقية.
- ضعي كومة واحدة من المعجنات في قاعدة الصينية، بحيث يكون الوجه المدهن بالزبدة لأسفل.
- رشي بثلث مزيج الفستق.
- استمري في وضع طبقات من المعجنات ومزيج الفستق، مع الانتهاء من المعجنات.
- ادهني الوجه بالزبدة المذابة.
- ضعي في الثلاجة لمدة 20 دقيقة أو حتى تتماسك.
- استخدمي سكينًا حادًا صغيرًا لتقطيع الطبقة العليا من المعجنات بشكل ماسي.
- اخبزيها لمدة 35-40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
- صبي فوقها شراب البقلاوة المحفوظ.
- ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تبرد.
- قطعي لأجزاء صغيرة.
- استخدمي خلاطًا كهربائيًا يخفق الزبادي والقشدة والعسل في وعاء حتى تتكون كريمة ناعمة.
- استخدمي ملعقة مثقوبة لنقل الفراولة من الشراب إلى وعاء، مع الاحتفاظ بالشراب.
- أضيفي شرائح الفراولة و القليل من القطر.
- اسكبي ثلث مزيج الزبادي في طبق التقديم.
- ضعي نصف مزيج الفراولة ونصف البقلاوة.
- استمري في وضع طبقة من خليط الزبادي المتبقي و خليط الفراولة والبقلاوة، مع الانتهاء من خليط الزبادي.
- ضعيها في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة حتى تبرد.
- التقديم، أضيفي مكعبات البطيخ والفستق وحبوب الرمان والملبن التركي على ترايفل البقلاوة .