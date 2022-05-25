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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات لبنانية.. طريقة عمل ترايفل البقلاوة

طريقة عمل ترايفل
طريقة عمل ترايفل البقلاوة

تعتبر طريقة عمل  ترايفل البقلاوة من الحلى الشهية للغاية القادمة من الشرق الأوسط وانتشرت حول العالم، وهي تصنع من عجينة البقلاوة أو عجينة الجلاش، و تحشى بحشوات مختلفة وتحلى بالقطر. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل ترايفل البقلاوة، وهي من الحلويات اللبنانية ، والتي لا يستغرق وقت تحضيرها سوى ساعة وربع، ويمكن تقديمها في المناسبات والعزائم، وتكفي لحوالي 4 أفراد .

 

طريقة عمل ترايفل البقلاوة
 

طريقة عمل ترايفل البقلاوة
 

 


مقادير طريقة عمل ترايفل البقلاوة :
1500 جم زبادي يوناني
300 مل كريم سميك
¾ كوب عسل
375 غ فراولة مقطعة إلى شرائح
¾ كوب بطيخ
2 ملعقة كبيرة فستق مفروم خشن
2 ملعقة كبيرة رمان
ملبن تركي بنكهة الورد، للتقديم
القطر
1 كوب سكر ناعم
⅓ كوب عسل
1 برتقال، معصور
1 ليمون، معصور
125 جم فراولة، مقطعة إلى أنصاف
بقلاوة
250 جم فستق
150 جم لوز طبيعي
¼ كوب سكر ناعم
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
16 ورقة عجينة فيلو
125 غ زبدة ذائبة


طريقة عمل  ترايفل البقلاوة :
- قومي بتبطين المنخل بالشاش.
- ضعي مصفاة فوق وعاء.
- اسكبي الزبادي في منخل مبطن.
- غطيها بغطاء بلاستيكي.
- ضعيه في الثلاجة لمدة 8 ساعات أو طوال الليل حتى يصفى.
- تجاهلي السائل وانقلي الزبادي إلى وعاء محكم الغلق وضعيها في الثلاجة.
- في هذه الأثناء، لتحضير شراب البقلاوة، قلّبي السكر والعسل وعصير البرتقال وعصير الليمون و 3/4 كوب ماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر.
- أطهى لمدة 2-3 دقائق أو حتى يثخن الشراب قليلاً.
- ضعي الفراولة في وعاء عازل للحرارة.
- صبي أكثر من ثلث الشراب.
- قلبي حتى يتجانس.
- غطيه وضعيه في الثلاجة ليبرد.
- احتفظي بالكمية المتبقية من الشراب في درجة حرارة الغرفة.
- لعمل بقلاوة بالفستق، ادهني قالب كيك مربع 20 سم (قياس القاعدة).
- اخلطي الفستق واللوز في محضرة الطعام حتى يفرم ناعماً.
- انقليه إلى وعاء مع السكر والقرفة.
- قلبي حتى يتجانس.
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- ضعي ورقة عجين واحدة على سطح عمل نظيف.
- ضعي ورقة أخرى من المعجنات في الأعلى وادهنيها بقليل من الزبدة.
- كرري الطبقات مع المزيد من رقائق المعجنات والزبدة.
- قطعي إلى كردستان من المعجنات مقاس 20 سم.
- ادهني السطح بالزبدة.
- كرري العملية مع باقي رقائق المعجنات والزبدة المتبقية.
- ضعي كومة واحدة من المعجنات في قاعدة الصينية، بحيث يكون الوجه المدهن بالزبدة لأسفل.
- رشي بثلث مزيج الفستق.
- استمري في وضع طبقات من المعجنات ومزيج الفستق، مع الانتهاء من المعجنات.
- ادهني الوجه بالزبدة المذابة.
- ضعي في الثلاجة لمدة 20 دقيقة أو حتى تتماسك.
- استخدمي سكينًا حادًا صغيرًا لتقطيع الطبقة العليا من المعجنات بشكل ماسي.
- اخبزيها لمدة 35-40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.
- صبي فوقها شراب البقلاوة المحفوظ.
- ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تبرد.
- قطعي لأجزاء صغيرة.
- استخدمي خلاطًا كهربائيًا يخفق الزبادي والقشدة والعسل في وعاء حتى تتكون كريمة ناعمة.
- استخدمي ملعقة مثقوبة لنقل الفراولة من الشراب إلى وعاء، مع الاحتفاظ بالشراب.
- أضيفي شرائح الفراولة و القليل من القطر.
- اسكبي ثلث مزيج الزبادي في طبق التقديم.
- ضعي نصف مزيج الفراولة ونصف البقلاوة.
- استمري في وضع طبقة من خليط الزبادي المتبقي و خليط الفراولة والبقلاوة، مع الانتهاء من خليط الزبادي.
- ضعيها في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة حتى تبرد.
- التقديم، أضيفي مكعبات البطيخ والفستق وحبوب الرمان والملبن التركي على ترايفل البقلاوة .

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