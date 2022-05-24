حياة كريمة بالبحيرة.. قافلة مجانية لكوم حمادة تضم 16 تخصصا طبيا|السبت

أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على الدور والتعاون الكبير والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والجمعيات فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات وتوفيرحياة كريمة لهم

مشيرا الى إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .

هذا وقد أشار اللواء هشام آمنة انه وفى اطار تحقيق اهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يستقبل مركز كوم حمادة وبخاصة قرية النجيلة والقرى المجاورة السبت القادم قافلة طبية موسعة تنظمها اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبتعاون كامل مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة والهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك لتقديم خدمات طبية متميزة

حيث من المقرر أن تشتمل القافله على ١٦ تخصصا طبيا مختلفا و خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج واجراء العمليات الجراحية بالمجان .

من جانبه أشار الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة ان القافلة سوف تنطلق في الثامنة من صباح السبت القادم بوحدة صحة الاسرة بالنجيلة وسوف تضمن تخصصات العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراضالنساء - الاسنان - الأطراف الصناعية ) علي نفقة الدولة

مشيرا إلى أن القافلة سوف تقدم منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تجرى توقيع الكشف على المرضى وتقوم بتسليم الادوية المطلوبة وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمل مقاسات للنظارات تمهيدا لتسليميها لمستحقيها في اقرب وقت كذلك تشخيص الاحتياج الى عمليات جراحية وإجرائها تحت اشراف الاساتذة المختصين بجامعة طنطا وبالتعاون مع فريق عمل مؤسسة صناع الخير من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى .

ودعا محافظ البحيرة كل أهالي مركز كوم حمادة للاستفادة من الخدمات المتكاملة التى تقدمها القافلة مثمنا تعاون مجلس الوزراء من خلال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم صحة اهالينا في قرى المحافظة المختلفة.