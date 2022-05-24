هيفاء وهبى تقارب على الانتهاء من تصوير فيلم رمسيس باريس

قاربت الفنانة هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلم “رمسيس باريس” حيث يتبقى لفريق العمل ككل أيام قليلة وينتهى من التصوير.

ويقوم المخرج أحمد خالد موسى بعد انتهاء التصوير بمرحلة المونتاج والمكساج تمهيدا لعرضه حيث لم يحدد حتى الآن توقيت للعرض.

وكانت هيفاء وهبى انتهت من تصوير المشاهد الخارجية لفيلمها “رمسيس باريس” فى العاصمة الفرنسية باريس والذى تعود من خلاله للسينما بعد غياب 8 سنوات منذ أن قدمت فيلم “حلاوة روح”، الفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتعاود تصوير مشاهدها فى القاهرة بداية مارس القادم.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يذكر أن، أحدث أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل «أسود فاتح»، بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.