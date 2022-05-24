عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبى تقارب على الانتهاء من تصوير فيلم رمسيس باريس

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

قاربت الفنانة هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير فيلم “رمسيس باريس” حيث يتبقى لفريق العمل ككل أيام قليلة وينتهى من التصوير. 

ويقوم المخرج أحمد خالد موسى بعد انتهاء التصوير بمرحلة المونتاج والمكساج تمهيدا لعرضه حيث لم يحدد حتى الآن توقيت للعرض. 

وكانت هيفاء وهبى انتهت من تصوير المشاهد الخارجية لفيلمها “رمسيس باريس” فى العاصمة الفرنسية باريس والذى تعود من خلاله للسينما بعد غياب 8 سنوات منذ أن قدمت فيلم “حلاوة روح”، الفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتعاود تصوير مشاهدها فى القاهرة بداية مارس القادم.

هيفاء وهبي تتألق بإطلالة عصرية جذابة

بالأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ هيفاء وهبي| صور

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يذكر أن، أحدث أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل «أسود فاتح»، بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” اخبار هيفاء وهبى Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كشف المستور.. سيناريو لإنهاء الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وديا

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

موضوعات متعلقة

صناع فيلم تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم يحددون عرضه خلال أيام

منهم العنكبوت.. 4 أفلام لم تحظى باهتمام الجمهور وإيراداتها أقل من مليون جنيه

بمشهد من فيلم مش أنا.. تامر حسنى: أهم حوار كتبته فى حياتى

فى شهر مايو.. 5 زيجات وطلقتان يهزون الوسط الفنى

بعد البلتاجي في الاختيار 3| هشام إسماعيل: نفسي أجسد شخصية أبو لهب

أكرم حسنى : أغنية ستو أنا لايت ودمها خفيف

يسرا: حسين فهمي يعلي من شأن مهرجان القاهرة ويبني على ما حققه حفظي

فارس فى المركز الأخير.. مليون جنيه إيرادات 4 أفلام

ترشيحاتنا

أنجح سيارة كهربائية.. فولكس فاجن تبدأ إنتاج ID4 في مصنع إمدن بألمانيا

أمين مخزن أدوية.. القبض على منتحل صفة ضابط شرطة على فيسبوك

خلال ندوة بالكاتدرائية.. أمين البحوث الإسلامية: حب الوطن فطرة جبل الناس عليها

وفد مصر يشارك في التصويت لاختيار مدير عام منظمة الصحة العالمية

النشرة الدينية.. دعاء النبي عند الابتلاء والحزن يفرج الله همك بسرعة البرق.. أحمد كريمة: على الزوجة إعانة الرجل على الاقتران بأخرى حال رغبته.. هل شراء اللحم يغنى عن العقيقة أم يشترط الذبح؟

حرب عالمية ثالثة..هل تستطيع الولايات المتحدة ردع الغزو الصيني لتايوان حال حدوثه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

عملة بصورته.. هدية غير متوقعة للأمير ويليام في عيد ميلاده

طعمها حقيقي.. أول شرائح لحم مصنعة داخل مختبر

فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

صفقة الموسم.. مخطط الزمالك لضم إيبوكا .. فيديو جراف

مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب على ذمة حسام حبيب رغم ادعاء الانفصال.. فيديوجراف

أول دولة عربية تعلن تسجيل إصابة بـ جدري القرود.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ